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Новые санкции США против России прокомментировали в МИД РФ

03.03.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар - Sputnik. Вводя санкции против РФ, Штаты выставляют себя борцами с химоружием, хотя сами его до сих пор не уничтожили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В новый санкционный список США попали 14 организаций, также санкции направлены и против конкретных лиц, включая экспортные и визовые ограничения.

"Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на ее якобы неправомочные действия", – сказала Захарова в эфире Youtube-канала Соловьев Live.

По словам Захаровой, главное доказательство абсурдности происходящего – это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием. Хотя Россия свои обязательства выполнила еще несколько лет назад, а сами США так его и не уничтожили.

Против кого США и ЕС ввели санкции

О новых санкциях против России объявили во вторник сначала власти Евросоюза, а затем и США. В частности, Брюссель включил в санкционный список генпрокурора Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В американский "черный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". 

Введение новых санкций эксперты связывают с "делом Навального". 

Как заявил накануне первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, Россия должна жестко ответить на эти ограничения, так как "Вашингтон перешел все грани допустимого". У политика даже сложилось впечатление, что для США "уже все равно, какой предлог", лишь бы ввести санкции против РФ.

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Теги: Минск
 
 
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О введении новых санкций против 14 российских компаний США заявили вслед за Евросоюзом с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".
 
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