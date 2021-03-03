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Новые санкции США против России прокомментировали в МИД РФ
03.03.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар - Sputnik. Вводя санкции против РФ, Штаты выставляют себя борцами с химоружием, хотя сами его до сих пор не уничтожили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В новый санкционный список США попали 14 организаций, также санкции направлены и против конкретных лиц, включая экспортные и визовые ограничения.
"Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на ее якобы неправомочные действия", – сказала Захарова в эфире Youtube-канала Соловьев Live.
По словам Захаровой, главное доказательство абсурдности происходящего – это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием. Хотя Россия свои обязательства выполнила еще несколько лет назад, а сами США так его и не уничтожили.
Против кого США и ЕС ввели санкции
О новых санкциях против России объявили во вторник сначала власти Евросоюза, а затем и США. В частности, Брюссель включил в санкционный список генпрокурора Игоря Краснова, главу СК РФ Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
В американский "черный список" попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".
Введение новых санкций эксперты связывают с "делом Навального".
Как заявил накануне первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, Россия
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О введении новых санкций против 14 российских компаний США заявили вслед за Евросоюзом с формулировкой "за производство биологического и химического оружия".
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