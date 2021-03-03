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Президент Беларуси поздравил президента Болгарии с национальным праздником - Днем освобождения
03.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГлава государства отметил, что Минск и Софию сближает не только богатый положительный опыт развития двустороннего партнерства в различных отраслях. "Между нашими странами сохраняются вековые культурные и человеческие связи, подкрепленные православной верой, менталитетом народов, традициями дружественности и взаимного уважения, - говорится в поздравлении. - Уверен, что и в современных обстоятельствах мы будем активно расширять эти отношения на пользу жителей обоих государств и для безопасности в Европе".
Александр Лукашенко пожелал Румену Радеву доброго здоровья и успешного продолжения политической карьеры, а гражданам Болгарии - мирного неба, согласия и стабильности.
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Минск и Софию сближает не только богатый положительный опыт развития двустороннего партнерства в различных отраслях. Между нашими странами сохраняются вековые...
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