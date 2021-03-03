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Александр Лукашенко направил поздравления с юбилеем Председателю Правительства Российской Федерации
03.03.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМихаилу Мишустину сегодня исполнилось 55 лет. Президент подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад главы российского правительства в укрепление союзнических отношений.
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Михаилу Мишустину сегодня исполнилось 55 лет. Президент подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад главы российского правительства в укрепление...
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