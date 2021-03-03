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Лукашенко высоко оценил вклад Мишустина в укрепление союзнических отношений

03.03.2021 15:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с 55-летием, сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что в республике "высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений".

Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе белорусского правительства, Роман Головченко также направил поздравительный адрес своему российскому коллеге.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Глава российского правительства отмечает сегодня свой 55-ый день рождения, находясь в рабочей поездке в Республике Алтай.
 
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