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Лукашенко высоко оценил вклад Мишустина в укрепление союзнических отношений
03.03.2021 15:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с 55-летием, сообщили в пресс-службе главы государства.
Белорусский лидер подчеркнул, что в республике "высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений".
Как сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе белорусского правительства, Роман Головченко также направил поздравительный адрес своему российскому коллеге.
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Глава российского правительства отмечает сегодня свой 55-ый день рождения, находясь в рабочей поездке в Республике Алтай.
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