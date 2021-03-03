Киев отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну - Грызлов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Киеву необходимо вернуться к соблюдению режима прекращения огня, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.

Сегодня в формате видеоконференции прошли очередные переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Завершилось очередное заседание контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения – это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти", - сказал Грызлов по итогам состоявшихся переговоров.

Он констатировал, что наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

По словам Грызлова, согласованные ранее гарантии безопасности усилиями украинской власти сведены к нулю. Он подчеркну, что Киев "провоцирует военную эскалацию конфликта".

Киев держит курс на войну

Грызлов заметил, что самым главным сейчас является возвращение киевской стороны к соблюдению мер по усилению режима прекращения огня. "Соответствующие решения должны быть согласованы в рамках диалога между Киевом и Донбассом", - сказал Грызлов.

Он добавил, что урегулирование будет устойчивым только при реализации политической части Минских соглашений.

"Вызывает беспокойство тот факт, что любые документы, подготовленные Донбассом, упорно игнорируются. В этих условиях трудно говорить о восстановлении диалога. Пока украинская власть отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну, Донбассу будет трудно доверять ее обещаниям", - сказал он.

Грызлов напомнил, что украинская сторона отказалась от ранее достигнутых договоренностей по подготовке на основе имеющихся предложений Донбасса и Киева плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, согласованного всеми участниками Контактной группы.

Также, отметил он, вопросы гуманитарного и экономического характера по-прежнему не решаются.

"Только переход к политическому урегулированию, к формату прямого и постоянного диалога между Киевом и Донбассом может остановить новые авантюры украинской власти и вернуть Украину к миру и к нормальной жизни", - выразил уверенность Грызлов.