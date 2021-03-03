"Белая Русь" планирует стать Партией народного единства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" в ближайшее время может стать Партией народного единства, об этом в эфире телеканала ОНТ заявил заместитель председателя РОО Александр Шатько.

По его словам, "Белая Русь" могла стать партией еще десять лет назад, однако опрос показал, что большинство участников ОО не поддержало преобразований. Как отметил Шатько, гражданам хватало общественной жизни, они не хотели заниматься политикой.

"Из общественной структуры должна вырасти партия. Мы говорили еще в 2010 году и продолжаем говорить дальше, что у нас есть рабочее название – Партия народного единства. Год, который стал Годом народного единства, очень логичный для нас. И вся программа, все те функции, к которым мы подходили, на сегодняшний день отражены в обществе", – отметил зампредседателя "Белой Руси".

Шатько добавил, что в ближайшие дни состоится съезд "Белой Руси", его участники определятся, нужно ли общественному объединению становиться партией.

"Общество делится на тех, кто хочет работать в чисто партийном русле и, грубо говоря, бороться за какую-то власть, за какие-то идеи, продвигать какие-то реформы, и есть та часть общества, которая занимается исключительно общественной деятельностью и фактически является платформой для этих партийных вещей. Мы уже заявили о себе", – сказал Шатько.

Он также подчеркнул, что "Белая Русь" имеет социальную направленность и выступает за восточный вектор.

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