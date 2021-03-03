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Это не работает: США отказались от свержения режимов в мире

04.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Соединенные Штаты Америки откажутся от практики свержения режимов в отдельных государствах, поскольку она не приносит результатов, заявил в среду госсекретарь страны Энтони Блинкен.

© AFP 2020 / CARLOS BARRIA
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"Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию, а в том, как будем это делать", – сказал он, выступая на телевидении.

Госсекретарь также заверил, что США не станут впредь продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или силовое свержение авторитарных режимов.

"Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения не были, это не работало", – заявил Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства также заверил, что администрация президента Джо Байдена сейчас "будет это делать иначе", побуждая страны собственным примером к демократии и реформам.

О Китае

По словам Блинкена, Штаты будут относиться к КНР как к противнику и конкуренту, но при возможности сотрудничать.

Он отметил, что Китай – главная проблема США, эта страна сейчас единственная, которая способна бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе

"Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, сотрудничества – где возможно, и в духе соперничества – когда необходимо", – завершил госсекретарь.

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Теги: Минск
 
 
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