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Это не работает: США отказались от свержения режимов в мире
04.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Соединенные Штаты Америки откажутся от практики свержения режимов в отдельных государствах, поскольку она не приносит результатов, заявил в среду госсекретарь страны Энтони Блинкен.
© AFP 2020 /
"Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию, а в том, как будем это делать", – сказал он, выступая на телевидении.
Госсекретарь также заверил, что США не станут впредь продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или силовое свержение авторитарных режимов.
"Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения не были, это не работало", – заявил Блинкен.
Глава американского внешнеполитического ведомства также заверил, что администрация президента Джо Байдена сейчас "будет это делать иначе", побуждая страны собственным примером к демократии и реформам.
О Китае
По словам Блинкена, Штаты будут относиться к КНР как к противнику и конкуренту, но при возможности сотрудничать.
Он отметил, что Китай – главная проблема США, эта страна сейчас единственная, которая способна бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе
"Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, сотрудничества – где возможно, и в духе соперничества – когда необходимо", – завершил госсекретарь.
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Глава государственного департамента страны полагает, что силовое воздействие на власти некоторых государств не имеет должного эффекта.
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