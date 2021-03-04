Юрий Воскресенский заявил о создании партии из активистов протестов

В Беларуси идет работа над созданием партии «Демократический союз», в которую будут входить активисты протестов. Об этом рассказал Юрий Воскресенский в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.

Воскресенский сообщил, что оргкомитет партии «Демократический союз» уже начал свою работу, на данный момент формируется инициативная группа.

«Насколько мне известно, каждый день по два-три человека приходят к ним на собрание и изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность», - заявил Юрий Воскресенский.

По его словам, основу партии составят активисты протестов, «которые вовремя остановились».

Но еще не уточняется, какой курс возьмет «Демократический союз».

Напомним, Воскресенский был одним из районных координаторов в команде Виктора Бабарико, был задержан, и во время нахождения в СИЗО КГБ неоднократно давал интервью, в которых высказывался об оппозиции.

В ноябре Воскресенский заявил о создании нового учреждения, которое должно стать «оператором национального диалога от оппозиции». По его словам, с ним на контакт вышли и представители Координационного совета, которые передали предложения по Конституции, КС эту информацию уже опроверг.

За несколько дней до этого, 6 ноября, в эфире телеканала «Дождь» член Координационного совета Павел Латушко задал острые вопросы адвокату Юрию Вознесенскому, который ответить на них не смог.