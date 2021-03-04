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Юрий Воскресенский заявил о создании партии из активистов протестов
04.03.2021 09:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси идет работа над созданием партии «Демократический союз», в которую будут входить активисты протестов. Об этом
Воскресенский сообщил, что оргкомитет партии «Демократический союз» уже начал свою работу, на данный момент формируется инициативная группа.
«Насколько мне известно, каждый день по два-три человека приходят к ним на собрание и изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность», - заявил Юрий Воскресенский.
По его словам, основу партии составят активисты протестов, «которые вовремя остановились».
Но еще не уточняется, какой курс возьмет «Демократический союз».
Напомним, Воскресенский был одним из районных координаторов в команде Виктора Бабарико, был задержан, и во время нахождения в СИЗО КГБ неоднократно давал интервью, в которых высказывался об оппозиции.
В ноябре Воскресенский
За несколько дней до этого, 6 ноября, в эфире телеканала «Дождь» член Координационного совета Павел Латушко
Он также стал участником встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. После этого Воскресенский
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В Беларуси идет работа над созданием партии «Демократический союз», в которую будут входить активисты протестов.
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