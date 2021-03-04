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Лукашенко поздравил милиционеров: благодарю за безупречную службу

04.03.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем милиции, сообщили в пресс-службе главы государства.

Белорусская милиция 4 марта отмечает профессиональный праздник.

"Каждый из вас ежедневно находится на переднем крае борьбы с преступностью, делом доказывая преданность стране и народу, сохраняя при этом приверженность славным традициям, которые были заложены ветеранами службы", - говорится в поздравлении главы государства.

По его словам, события прошлого года показали значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. Лукашенко назвал тот период "один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции".

© Sputnik / Сергей Пушкин
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Лукашенко подчеркнул, что правоохранители достойно справились с посягательством на конституционный строй государства. "До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами", - особо отметил Лукашенко.

Президент уверен, что белорусская милиция и дальше будет работать, надежно защищая правовые основы государственного строя и нейтрализуя вызовы и угрозы для экономики и мирной жизни белорусов.

"Благодарю за честную, безупречную службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - сказал Лукашенко.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В поздравлении глава государства особо отметил работы белорусской милиции в один из самых сложных периодов в ее биографии.
 
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