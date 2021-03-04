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Президент Беларуси вручил государственные награды и генеральские погоны
04.03.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Атмосфера праздника царила сегодня во Дворце Независимости в Минске. В День белорусской милиции и в канун Международного дня женщин Президент вручил ордена и медали заслуженным представительницам прекрасной половины и лично поздравил офицеров с присвоением высоких званий.
Традиция, которая в Год единства имеет особый смысл. В своей речи Александр Лукашенко отметил: все присутствующие - передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное - нацеленных на результат. Сегодня это особенно актуально, когда нация проходит проверку на прочность. Среди награжденных - действительно настоящие героини: так ордена Матери удостоены женщины, родившие пять и более детей. Это настоящий подвиг, любой родитель знает. Медаль Франциска Скорины - у актрисы Купаловского театра Ольги Нефедовой. Орден - у директора гимназии № 33 Якубовской Оксаны. Президент также поздравил с присвоением генеральских и почетных званий правоохранителей и работников различных сфер.
До торжественной церемонии у гостей было время пройтись по залам дворца, где пишется новейшая история Беларуси, сделать фото на память. Каждый из присутствующих - настоящий профессионал своего дела.
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Атмосфера праздника царила сегодня во Дворце Независимости в Минске. В День белорусской милиции и в канун Международного дня женщин Президент вручил ордена и...
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