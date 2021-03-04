Россия обеспокоена ростом напряженности в Донбассе - Песков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Россия обеспокоена обострением конфликта в Донбассе и надеется, что Киев сможет предотвратить эскалацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в формате видеоконференции состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По итогам встречи полпред РФ в группе Борис Грызлов констатировал, что власти Украины отказываются от диалога с Донбассом и держат курс на войну.

"Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения", - сказал Песков.

По его словам, в Москве фиксируют вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. "И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - добавил он.

Песков подчеркнул, что ситуацию в Донбассе тщательно анализируют в Москве.

"Надеемся, что руководству Украины удастся удержать вот эти вот формирования и подразделения от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности", - продолжил Песков.

Не перейти "красную черту"

Он выразил надежду, что украинская сторона будет придерживаться Минских соглашений. Песков добавил, что Кремль рассчитывает, что партнеры по "нормандской четверке" так же будут использовать свое влияние, чтобы не дать ситуации перейти через "красную черту", то есть к полноформатным боевым действиям.

Песков отметил, что в случае, если это не удастся, то "это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения".

Отвечая на вопрос о готовности Кремля оказывать содействие на формирования, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, чтобы вернуться к перемирию, Песков ответил, что Кремль и так постоянно это делает.

"Кремль собственно постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась", - сказал Песков.