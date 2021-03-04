ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главе Совбеза присвоили воинское звание генерал-лейтенанта

04.03.2021 19:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар - Sputnik. Главе Совбеза Александру Вольфовичу присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

"Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 4 марта", – сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Вольфович был в звании генерал-майора, когда Александр Лукашенко назначил его главой Совета безопасности в январе 2021 года. Эта должность была вакантной около четырех месяцев.

Предшественником Вольфовича на посту был экс-глава Следственного комитета и КГБ Валерий Вакульчик, который пробыл на должности около двух месяцев и был отправлен в Брестскую область помощником президента.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Список постоянных членов Совбеза Беларуси могут расширить

Александру Вольфовичу 53 года, он родился в Казани в семье военного. Карьеру начал в 1988-м, когда окончил Московское высшее командное училище. Прошел путь от командира взвода до командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Был первым замом начальника Генштаба, а в январе 2020-го возглавил эту структуру.

Говоря о назначении Вольфовича на должность, Лукашенко отметил: министр обороны считает, что более подготовленного, чем новый глава Совбеза, человека в Генштабе нет.

Александр Вольфович воспитывает сына, который также является офицером в белорусской армии и проходит службу в 6-й гвардейской отдельной механизированной бригаде.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звание генерал-майора Вольфовичу было присвоено в 2012 году, приказ о новых "звездах" подписали спустя 9 лет.
 
Новости дня
Новости политики
 
Россия обеспокоена ростом напряженности в Донбассе - Песков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by