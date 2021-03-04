Главе Совбеза присвоили воинское звание генерал-лейтенанта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар - Sputnik. Главе Совбеза Александру Вольфовичу присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

"Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 4 марта", – сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Вольфович был в звании генерал-майора, когда Александр Лукашенко назначил его главой Совета безопасности в январе 2021 года. Эта должность была вакантной около четырех месяцев.

Предшественником Вольфовича на посту был экс-глава Следственного комитета и КГБ Валерий Вакульчик, который пробыл на должности около двух месяцев и был отправлен в Брестскую область помощником президента.

Александру Вольфовичу 53 года, он родился в Казани в семье военного. Карьеру начал в 1988-м, когда окончил Московское высшее командное училище. Прошел путь от командира взвода до командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Был первым замом начальника Генштаба, а в январе 2020-го возглавил эту структуру.

Говоря о назначении Вольфовича на должность, Лукашенко отметил: министр обороны считает, что более подготовленного, чем новый глава Совбеза, человека в Генштабе нет.

Александр Вольфович воспитывает сына, который также является офицером в белорусской армии и проходит службу в 6-й гвардейской отдельной механизированной бригаде.