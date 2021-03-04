Президент женщинам: Вы находитесь под нашей железной защитой

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Дворец Независимости сегодня оказался во власти красоты и мужества. Глава государства вручил госнаграды и погоны высшему офицерскому и начальствующему составу . Символично, что именно в День белорусской милиции такие высокие звания получили мужчины. Наши защитники порой рискуют жизнью, обеспечивая мир и спокойствие в стране. Приятно, что и женский праздник наступил заранее. Орденов, медалей и почетных званий сегодня удостоены прекрасные женщины. Их работа 24 на 7 другого характера. Многие многодетные мамы воспитывают 5 детей и еще ждут пополнения. А еще удивляет, что не все они домохозяйки. Зачастую на равных с мужчинами несут военную службу, проводят сложные операции и ответственны за воспитание нового поколения. Атмосфера этого праздничного дня у Илоны Красутской.



Несмотря на не совсем весеннюю погоду, этот день не отменяет праздника в душе. Во Дворце Независимости сегодня много знакомых лиц. Генералы. Если мы и видим их здесь, то чаще на службе или совещании. А сегодня, кажется, они сами удивлены, что как и все - гости.





Экскурсия по Дворцу Независимости



Вообще этот день сам по себе удивительный. У правоохранителей профессиональный праздник, у начальника ГУВД Минска к тому же личный - сегодня день рождения. А мы, женщины, ждем 8 Марта и совсем не прочь принять поздравления и подарки чуть раньше. У мамы пятерых Ольги Лисовской, кажется, вообще настроение лучше всех, ждет 6 малыша.



Семья Лисовских ждет 6 малыша

Накануне наша съемочная группа побывала у нее в гостях в деревне Гудовичи, недалеко от Смиловичей. Большая семья живет в своем доме. Три мальчика и две девчонки - радость и гордость родителей.



Ольга Лисовская, многодетная мама: "На самом деле я не знаю, наверно, это какое-то предназначение быть мамой, для женщины особенно. Я не представляю, например, свою жизнь без детей. Да, это не просто, но перспектива совсем другая. Это же дети, они вырастут, это же семья, это такой коллектив дружный и помощь, быть друг с другом в общении".



Все чаще белоруски решаются на 5 и 6 ребенка

Все на этих хрупких плечах: дом, забота о детях, уроки, кружки. Будем говорить откровенно: встретиться с подругами и поболтать о своем о женском для многодетных мам порой непозволительная роскошь. А сегодня они так счастливы, что, наконец, есть такой повод.



Президент вручил госнаграды и генеральские погоны

Традиция, которая в Год единства имеет особый смысл. Присутствующих Александр Лукашенко назовет передовым отрядом армии добра и созидания, нацеленным на результат. Сегодня это особенно актуально, когда нация проходит проверку на прочность.

Президент вручил госнаграды и генеральские погоны



Эти мужчины спасают жизни, заботятся о нашей безопасности и в любых обстоятельствах сохраняют внешнее спокойствие, чтобы нам, женщинам, рядом всегда было комфортно.



Гендерная исключительность в этом случае неуместна. Женщины в погонах воспринимаются также серьезно. А как им идет форма.



В Купаловский вернулась легендарная "Павлинка"

Прима Купаловского Ольга Нефедова утром получала медаль Франциска Скорины, а прямо в эти минуты ей рукоплещет родной зал. Купаловский открыл 101 сезон. Долгожданную премьеру "Павлинку" зрители второй день подряд встречают бурными овациями. На одной сцене ее патриархи и новый актерский состав. В афишу театра в марте вернется и спектакль "Вечер".



Президент вручил госнаграды и генеральские погоны

Момент очень трогательный Это гордость за своих людей. Таких мужественных, сильных духом, талантливых. Президент не скупился на слова благодарности мужчинам на службе и комплименты милым женщинам.



Этот торжественный день и эта встреча - возможность хоть ненадолго забыть о суете, за бокалом шампанского поздравить друг друга. Устать от добрых слов невозможно. Невзирая на статус и достижения, никогда не бывает лишним еще раз убедиться в чувстве собственной значимости. Этими людьми страна точно гордится.