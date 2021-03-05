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Поздравление работникам и ветеранам ОАО "Авиакомпания "Белавиа"

05.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Авиакомпания "Белавиа" с 25-летием со дня образования.

"Вы сохранили и приумножили лучшие традиции белорусской гражданской авиации и сегодня являетесь настоящим брендом страны. Самолеты с эмблемой "Белавиа" хорошо знают в десятках аэропортов мира, география полетов постоянно расширяется, несколько миллионов пассажиров ежегодно выбирают белорусского перевозчика", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем модернизация воздушного флота, внедрение новых информационных технологий и постоянное повышение качества обслуживания как на борту, так и на земле будут способствовать росту компании в качестве одной из самых прогрессивных и востребованных авиакомпаний Европы.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам Белавиа крепкого здоровья, благополучия, удачи в реализации намеченных планов и новых трудовых успехов. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Авиакомпания "Белавиа" с 25-летием со дня образования. "Вы сохранили и приумножили...
 
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