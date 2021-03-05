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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление народной артистке России Елене Яковлевой Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с юбилеем. "Яркие образы, созданные вами в кино и на театральной сцене,...

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с юбилеем."Яркие образы, созданные вами в кино и на театральной сцене, всегда отличаются глубиной характера, искренностью и выразительностью, - говорится в поздравлении. - Пусть ваш труд и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение, способствует укреплению дружбы и развитию культурной дипломатии между народами Беларуси и России".Глава государства пожелал артистке доброго здоровья, счастья и покорения новых творческих вершин.