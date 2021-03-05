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Поздравление народной артистке России Елене Яковлевой
05.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с юбилеем.
"Яркие образы, созданные вами в кино и на театральной сцене, всегда отличаются глубиной характера, искренностью и выразительностью, - говорится в поздравлении. - Пусть ваш труд и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение, способствует укреплению дружбы и развитию культурной дипломатии между народами Беларуси и России".
Глава государства пожелал артистке доброго здоровья, счастья и покорения новых творческих вершин.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с юбилеем. "Яркие образы, созданные вами в кино и на театральной сцене,...
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