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Поздравление народной артистке России Елене Яковлевой

05.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с юбилеем.

"Яркие образы, созданные вами в кино и на театральной сцене, всегда отличаются глубиной характера, искренностью и выразительностью, - говорится в поздравлении. - Пусть ваш труд и впредь дарит зрителям радость, вдохновение и хорошее настроение, способствует укреплению дружбы и развитию культурной дипломатии между народами Беларуси и России".

Глава государства пожелал артистке доброго здоровья, счастья и покорения новых творческих вершин. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Елену Яковлеву с юбилеем. "Яркие образы, созданные вами в кино и на театральной сцене,...
 
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