Лукашенко освободил от должности помощника по Минской области Игоря Евсеева

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко освободил от должности помощника президента – инспектора по Минской области Игоря Евсеева, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь Игорь Евсеев освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Минской области", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №82 Лукашенко подписал в пятницу 5 марта. Кто займет место Евсеева, пока неизвестно.

Игорь Евсеев родом из Волковысского района. После окончания Пружанского сельхозтехникума пошел служить в армию – попал в третью бригаду спецназа ГРУ ВВС СССР. После армии стал участковым в Пружанском РОВД, после этого занимал должность заместителя начальника Минского РУВД. Затем был начальником милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. В 2013 году Евсеева назначили главой Витебского УВД. Дослужился до звание генерал-майора милиции. Должность помощника президента по Минской области он получил в сентябре 2017 года.