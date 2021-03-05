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Лукашенко освободил от должности помощника по Минской области Игоря Евсеева
05.03.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко освободил от должности помощника президента – инспектора по Минской области Игоря Евсеева, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь Игорь Евсеев освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Минской области", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ №82 Лукашенко подписал в пятницу 5 марта. Кто займет место Евсеева, пока неизвестно.
Игорь Евсеев родом из Волковысского района. После окончания Пружанского сельхозтехникума пошел служить в армию – попал в третью бригаду спецназа ГРУ ВВС СССР. После армии стал участковым в Пружанском РОВД, после этого занимал должность заместителя начальника Минского РУВД. Затем был начальником милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. В 2013 году Евсеева назначили главой Витебского УВД. Дослужился до звание генерал-майора милиции. Должность помощника президента по Минской области он получил в сентябре 2017 года.
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