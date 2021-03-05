Запрос на экстрадицию Тихановской официально направлен в Генпрокуратуру в Литвы

Просьбу о выдаче Светланы Тихановской направила Генпрокуратура Беларуси в Литву.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили и еще один факт: уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской направлено в суд.

Напомним, экс-кандидата в президенты намереваются привлечь к уголовной ответственности по статье за «преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

В деле, переданном в суд, сказано, что доверенные лица Тихановской, «действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов».

Напомним, 2 марта в Следственном комитете Беларуси заявили , что уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской завершено. Сама Тихановская объявлена в розыск, а документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру. Заявление сопровождалось видеороликом, где происходит встреча участников штаба Тихановской, и они обсуждают «захват зданий».

После этого замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил , что Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. «Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным», - сказал он.

Позже и пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, и сама экс-кандидат прокомментировали данное видео. Они подчеркнули, что часть людей, с которыми продолжает общаться Светлана, ориентированы на радикальные меры. Сама же Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. Она и ее команда всегда поддерживали только мирные методы. На опубликованном видео видно, что Тихановская покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение.

Фото censor.net