﻿ Запрос на экстрадицию Тихановской официально направлен в Генпрокуратуру в Литвы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запрос на экстрадицию Тихановской официально направлен в Генпрокуратуру в Литвы

05.03.2021 13:37 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Просьбу о выдаче Светланы Тихановской направила Генпрокуратура Беларуси в Литву.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили и еще один факт: уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской направлено в суд.

Напомним, экс-кандидата в президенты намереваются привлечь к уголовной ответственности по статье за «преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

В деле, переданном в суд, сказано, что доверенные лица Тихановской, «действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов».

Напомним, 2 марта в Следственном комитете Беларуси заявили, что уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской завершено. Сама Тихановская объявлена в розыск, а документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру. Заявление сопровождалось видеороликом, где происходит встреча участников штаба Тихановской, и они обсуждают «захват зданий».

После этого замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. «Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным», - сказал он.

Позже и пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, и сама экс-кандидат прокомментировали данное видео. Они подчеркнули, что часть людей, с которыми продолжает общаться Светлана, ориентированы на радикальные меры. Сама же Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. Она и ее команда всегда поддерживали только мирные методы. На опубликованном видео видно, что Тихановская покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение.

Фото censor.net

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Просьбу о выдаче Светланы Тихановской направила Генпрокуратура Беларуси в Литву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко освободил от должности помощника по Минской области Игоря Евсеева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by