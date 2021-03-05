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Запрос на экстрадицию Тихановской официально направлен в Генпрокуратуру в Литвы
05.03.2021 13:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Просьбу о выдаче Светланы Тихановской направила Генпрокуратура Беларуси в Литву.
Об этом
Там отметили и еще один факт: уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской направлено в суд.
Напомним, экс-кандидата в президенты намереваются привлечь к уголовной ответственности по статье за «преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».
В деле, переданном в суд, сказано, что доверенные лица Тихановской, «действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов».
Напомним, 2 марта в Следственном комитете Беларуси
После этого замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас
Позже и пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, и сама экс-кандидат прокомментировали данное видео. Они подчеркнули, что часть людей, с которыми продолжает общаться Светлана, ориентированы на радикальные меры. Сама же Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. Она и ее команда всегда поддерживали только мирные методы. На опубликованном видео видно, что Тихановская покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение.
Фото censor.net
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Просьбу о выдаче Светланы Тихановской направила Генпрокуратура Беларуси в Литву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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