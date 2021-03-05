|
О чем договорились министры обороны Беларуси и РФ?
05.03.2021 17:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу встретились 5 марта в Москве, куда глава Минобороны Беларуси приехал с визитом.
В ходе встречи высокие военные начальники договорились о том, что Беларусь и Россия создадут три учебно-боевых центра совместной подготовки военнослужащих,
Центры решено организовать в Нижегородской и Калининградской области в РФ и Гродненской – в Беларуси.
Министры рассмотрели план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год. Шойгу сказал, что у сторон есть много вопросов по сотрудничеству, требующих обсуждения. И напомнил о крупнейших маневрах «Запад-2021».
Фото: РИА Новости
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу встретились 5 марта в Москве, куда глава Минобороны Беларуси приехал с визитом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)