ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О чем договорились министры обороны Беларуси и РФ?

05.03.2021 17:39 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу встретились 5 марта в Москве, куда глава Минобороны Беларуси приехал с визитом.

В ходе встречи высокие военные начальники договорились о том, что Беларусь и Россия создадут три учебно-боевых центра совместной подготовки военнослужащих, сообщает министерство обороны Беларуси.

Центры решено организовать в Нижегородской и Калининградской области в РФ и Гродненской – в Беларуси.

Министры рассмотрели план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год. Шойгу сказал, что у сторон есть много вопросов по сотрудничеству, требующих обсуждения. И напомнил о крупнейших маневрах «Запад-2021».

Фото: РИА Новости

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу встретились 5 марта в Москве, куда глава Минобороны Беларуси приехал с визитом.
 
Новости дня
Новости политики
 
Запрос на экстрадицию Тихановской официально направлен в Генпрокуратуру в Литвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by