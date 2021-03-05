О чем договорились министры обороны Беларуси и РФ?

Генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу встретились 5 марта в Москве, куда глава Минобороны Беларуси приехал с визитом.

В ходе встречи высокие военные начальники договорились о том, что Беларусь и Россия создадут три учебно-боевых центра совместной подготовки военнослужащих, сообщает министерство обороны Беларуси.

Центры решено организовать в Нижегородской и Калининградской области в РФ и Гродненской – в Беларуси.

Министры рассмотрели план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год. Шойгу сказал, что у сторон есть много вопросов по сотрудничеству, требующих обсуждения. И напомнил о крупнейших маневрах «Запад-2021».

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