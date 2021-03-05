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Президент требует по-хозяйски подходить к развитию "Мотовело"

05.03.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

За эту пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир, как в советские времена. Президент требует по-хозяйски подходить к развитию "Мотовело". Сейчас здесь много незадействованных территорий. Согласно предложенному плану, здесь может разместиться технопарк и выставочный павильон образцов машиностроительной техники. Александр Лукашенко сегодня провел своеобразную ревизию. Условия труда оставляют желать лучшего. Президент пообещал работникам: к зиме в этом корпусе ситуацию исправят. Он лично проконтролирует выполнение всех поручений.

Президент пообщался с трудовым коллективом МВЗ и журналистами

Поговорили о необходимости защитить своего производителя велосипедов на нашем рынке. Спрашивали также, как часто Александр Лукашенко катается на велосипеде и какие предпочитает модели. К слову, один "Аист" в гараже Президента есть. Интересовались здоровым образом жизни и его популяризацией. Подробности расскажем в "Панораме".

 
 
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За эту пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир, как в советские времена. Президент требует по-хозяйски подходить к развитию "Мотовело". Сейчас здесь...
 
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