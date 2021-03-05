|
Шатько рассказал о "Партии народного единства" и пророссийских движениях
05.03.2021 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
– станет ли новая "Партия народного единства" партией власти?
© Sputnik / Мария Амелина
– есть ли у "Партии народного единства" собственная идеологическая платформа, либо ее еще предстоит выработать?
– сравним ли разрыв между бедными и богатыми в современной Беларуси с советским временем?
– готово ли белорусское общество к внутреннему политическому плюрализму?
– как повлияет на внутриполитическую обстановку в стране появление пророссийских партий?
Программу "Горизонт событий" с участием заместителя председателя РОО "Белая Русь" Александра Шатько смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя председателя РОО "Белая Русь" Александра Шатько.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)