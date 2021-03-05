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Шатько рассказал о "Партии народного единства" и пророссийских движениях

05.03.2021 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– станет ли новая "Партия народного единства" партией власти? 

© Sputnik / Мария Амелина
"Белая Русь" планирует стать Партией народного единства

– есть ли у "Партии народного единства" собственная идеологическая платформа, либо ее еще предстоит выработать?

– сравним ли разрыв между бедными и богатыми в современной Беларуси с советским временем?

– готово ли белорусское общество к внутреннему политическому плюрализму?

– как повлияет на внутриполитическую обстановку в стране появление пророссийских партий?

Программу "Горизонт событий" с участием заместителя председателя РОО "Белая Русь" Александра Шатько смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.

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Новый выпуск программы "Горизонт событий" с участием заместителя председателя РОО "Белая Русь" Александра Шатько.
 
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