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Президент отреагировал на информационные вбросы

05.03.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Возможность задать вопрос главе государства была и у журналистов. Не без доли юмора поинтересовались  адресом личного дворца Президента. Вбросы, что, мол, у Александра Лукашенко понастроено личной недвижимости, о которой сейчас снимают фильм его оппоненты, периодически появляются в телеграм-каналах. 

Напомним, о пресечении деятельности в Беларуси террористических групп в феврале на Всебелорусском народном собрании говорил председатель КГБ. Они формировались по всей стране. Планировались противоправные действия в отношении правоохранителей и должностных лиц. Иван Тертель считает, что массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению активности этих ячеек на начальном этапе.

 
 
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Возможность задать вопрос главе государства была и у журналистов. Не без доли юмора поинтересовались  адресом личного дворца Президента. Вбросы, что, мол, у...
 
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