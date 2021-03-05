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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент отреагировал на информационные вбросы Возможность задать вопрос главе государства была и у журналистов. Не без доли юмора поинтересовались адресом личного дворца Президента. Вбросы, что, мол, у...

Возможность задать вопрос главе государства была и у журналистов. Не без доли юмора поинтересовались адресом личного дворца Президента. Вбросы, что, мол, у Александра Лукашенко понастроено личной недвижимости, о которой сейчас снимают фильм его оппоненты, периодически появляются в телеграм-каналах.Напомним, о пресечении деятельности в Беларуси террористических групп в феврале на Всебелорусском народном собрании говорил председатель КГБ. Они формировались по всей стране. Планировались противоправные действия в отношении правоохранителей и должностных лиц. Иван Тертель считает, что массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению активности этих ячеек на начальном этапе.