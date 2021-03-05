Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 марта. Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела "в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы ByPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц".

"Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

По делу проводятся "неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе санкционированные Генеральной прокуратурой".

Ведомство подчеркивает, что "будет и впредь подвергать строгой правовой оценке публичные высказывания, которые дестабилизируют общественный порядок и угрожают национальной безопасности".

Ранее инициатива ByPOL обнародовала записи голосов, похожих на голоса нынешнего замминистра внутренних дел, бывшего начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николая Карпенкова и бывшего министра внутренних дел Юрия Караева. На записях идет речь о методах борьбы с протестующими.

ByPOl объединяет бывших сотрудников правоохранительных органов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении представителей "некой инициативы ByPOL" Минск, 5 марта. Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела "в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями...

БелаПАН.