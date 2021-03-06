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Поздравления белорусским женщинам с 8 Марта направил Президент Александр Лукашенко

06.03.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Цветы, подарки и комплименты. Белорусские женщины в эти дни принимают поздравления с самым весенним праздником. Сильный пол готовится к штурму цветочных магазинов. Накануне поздравления принимали от трудовых коллективов, к праздничному марафону подключились и инспекторы ГАИ - остановка дорожного патруля не для проверки, а для теплых слов. По традиции поздравления белорусским женщинам с 8 Марта направил Президент Александр Лукашенко.
 
Поздравления белорусским женщинам с 8 Марта направил Президент Александр Лукашенко


Дорогие соотечественницы!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Днем женщин.

Символично, что самые главные для каждого человека слова - мама, семья, родина - женского рода. Именно вы сохраняете и передаете новым поколениям важнейшие ценности и традиции. При этом вам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины.

В истории страны и народа бывали разные периоды, но белорусские женщины всегда отличались исключительной мудростью и спокойной уверенностью в счастливом будущем.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях.

Александр Лукашенко

 
 
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Цветы, подарки и комплименты. Белорусские женщины в эти дни принимают поздравления с самым весенним праздником. Сильный пол готовится к штурму цветочных...
 
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