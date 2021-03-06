Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Инициатива "Союз" собирается преобразоваться в политическую партию, сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня оргкомитет потенциальной партии и активисты собрались на учредительном съезде. Заседание требуется для юридического оформления новой структуры - общественное движение готовится подавать документы на регистрацию в Минюст.

"Партия – это инструмент, который сплотит граждан Беларуси. Ни в коем случаи, не разъединяя их по религиозному, национальному, политическому принципу. Всегда будет дискуссия, но пусть это дискуссия идей, а не борьбы между людьми. Сегодня нам нужно сохранить хрупкое единство. Страна и так прошла определенные потрясения, внутренний разрыв. Сегодня перед всеми конструктивными политическими силами и том числе перед инициативой, политической партией "Союз" стоит большая задача – построение более справедливого общества, основного на принципах гражданской ответственности и социальной справедливости", – рассказал председатель оргкомитета Сергей Лущ.

Сегодня же стало известно, что в случаи регистрации, представители "Союза" собираются принять активное участие в выборах депутатов местных советов в 2022 году. А следом побороться и занять места в Палате представителей Национального собрания Беларуси.

Напомним, после Всебелорусского народного собрания в Беларуси запущен процесс перерегистрации политических партий. Всего их насчитывается 15. Но уже известно о трех, которые создаются с нуля. Так, недавно о планах преобразования сообщило общественное объединение "Белая Русь". В качестве политической партии оно сменит название на "Партия народного единства".

Еще один претендент – "Демократический союз". Эту структуру анонсировал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.

"Союз" – политическая структура, которая создается для продвижения белорусско-российского сотрудничества. Одной из своих главных задач движение видит в помощи властям Беларуси и России в создании Союзного государства, а также сближении прав граждан двух стран.