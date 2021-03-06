РФ заинтересована в создании в Беларуси новых политических партий - эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Создание новых политических сил является проявлением реформ в белорусском обществе. Вместе с тем, процесс обновления необходимо ускорять. Такое мнение высказали российские эксперты корреспонденту Sputnik.

За развитие Союзного государства

Сегодня в Минске представители Беларуси и России встретились во время учредительного съезда партии "Союз". Новая структура выступает как оппозиционное движение, которая ставит своей целью более решительное совершенствование белорусско-российского сотрудничества.

"Я абсолютно уверен, что большинство жителей Беларуси идею Союзного государства поддерживают. Причем, говоря современным политическим новоязом, "от холодильника до телевизора". Самое главное найти в себе силы и ресурсы и дойти до этого большинства. Если у партии будет драйв и напор, а с ними и реальное вхождение в народ, у нее роскошные перспективы", – высказал мнение член Президиума Центрального совета политической партии "Справедливая Россия – За Правду" Александр Казаков.

Протестная весна?

Вместе с тем, российские медиаэксперты приветствуют появление в Беларуси новых политических партий и считают, что новые движения способны собрать вокруг себя молодежь.

"Как пел Виктор Цой: "Война – дело молодых". И те протестные настроения, которые есть и в Беларуси, и в России, подогреваются спецслужбами, американскими некоммерческими организациями. И мы молодежь, скажем мягко, немножко упустили", – рассказал профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владимир Кравцов.

По словам эксперта, Россия заинтересована в создании в Беларуси новых политических партий. "Требуется вот эта кардинальная реформа с соблюдением Конституции и законов. Есть единственное опасение, что это достаточно длительный период, а надо действовать как-то более решительно. Не мне вам говорить, что по сведениям, которые мы получаем в России, к весне протестное движение с наступлением теплых дней будет явно усилено. Прогнозируется достаточно большой транш западных денег на раскачивание ситуации. И нам, конечно, сейчас надо принимать адекватные меры", - сказал он.

Квоты и преференции

Российские эксперты считают, что для белорусских абитуриентов необходимо увеличивать места в российских вузах. А также ввести необходимые преференции, чтобы привлечь молодежь. Так как пока белорусы охотнее отправляются в Польшу и Литву.

"Это является недоработкой России. И мы должны бы давать гораздо больше квот при поступлении белорусских ребят. Но желающих учится в российских ВУЗах не так-то и много. И это также тревожная тенденция. Но я думаю, что это решится за год-другой. И мы всячески стараемся заниматься Беларусью, потому что мы не можем себе позволить во второй раз наступить на грабли, которые были с Украиной", - добавил Кравцов.

Документы на регистрацию в Беларуси политической партии "Союз", выступающей за интеграцию с Россией, подадут в Минюст республики до 6 апреля.