Елизавета II будет делить самолет с Джонсоном

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II лишится личных самолетов из-за сокращения военных расходов страны, пишет издание Mail Online .

По информации СМИ, официальный авиапарк британской королевы будет распродан. Теперь Елизавета II будет пользоваться одним самолетом с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Отмечается, что впервые за время правления королева окажется без личного лайнера.

Королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146, приписанных к 32-й эскадрилье ВВС. В составе подразделения числится также вертолет AW-109 – им королева продолжит пользоваться для поездок по стране.

В 1997 году королевская семья лишилась персональной яхты Britannia из-за больших расходов на ее содержание. Спустя три года судно было выведено из эксплуатации. Сейчас яхта находится в порту Эдинбурга, на ней открыт общедоступный музей.

Британский премьер и министры с 2016 года пользуются Airbus A330 Voyager, переоборудованный из военного воздушного танкера в самолет для официальных делегаций. В самолете есть салон первого класса и 58 мест бизнес-класса. В прошлом году лайнер за 900 тысяч фунтов по решению Джонсона перекрасили в цвета британского флага.

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