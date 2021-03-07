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"Эхо" сочинских переговоров
07.03.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Развитие кооперации, общие действия в политике и оборонке, совместные проекты обсуждали в Сочи лидеры Беларуси и России. Конечно, не обошлось без домыслов и откровенных фейков в отношении повестки той встречи. Но на неделе Александр Лукашенко развеял все сомнения и выдумки, подробно рассказав о контексте переговоров.
Если кратко, Лукашенко и Путин говорили о том, как странам сотрудничать теснее и с большей пользой и для белорусов, и для россиян. Что важно: при этом осознавая незыблемость суверенитета государств. Пока лучший пример для подражания по уровню контактов и взаимодействия у нас в оборонке и у внешнеполитических ведомств, но в целом есть куда стремиться. Да и вызовов сегодня хватает. Щит от внешних угроз легче держать сообща.
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Развитие кооперации, общие действия в политике и оборонке, совместные проекты обсуждали в Сочи лидеры Беларуси и России. Конечно, не обошлось без домыслов и...
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