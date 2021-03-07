"Эхо" сочинских переговоров

Источник материала: БT

Развитие кооперации, общие действия в политике и оборонке, совместные проекты обсуждали в Сочи лидеры Беларуси и России. Конечно, не обошлось без домыслов и откровенных фейков в отношении повестки той встречи. Но на неделе Александр Лукашенко развеял все сомнения и выдумки, подробно рассказав о контексте переговоров.



Если кратко, Лукашенко и Путин говорили о том, как странам сотрудничать теснее и с большей пользой и для белорусов, и для россиян. Что важно: при этом осознавая незыблемость суверенитета государств. Пока лучший пример для подражания по уровню контактов и взаимодействия у нас в оборонке и у внешнеполитических ведомств, но в целом есть куда стремиться. Да и вызовов сегодня хватает. Щит от внешних угроз легче держать сообща.



Неформальность встречи в Сочи, горный антураж, расположение лидеров - все это заставило СМИ думать о некой кулуарности. Мол, что же там еще обсуждать как не власть? Лукашенко будет категоричен: ни о каких трансферах речи не шло, как и о новых российских кредитах. Страны договорились продолжать координировать внешнюю и оборонную политику. Также в Сочи говорили о том, как сообща противостоять актуальным вызовам, в том числе внешним.



