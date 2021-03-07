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Президент: Наша многовекторность обусловлена прежде всего нашей экономической политикой

07.03.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Не всегда по правилам идет игра и в большой политике. Особенно в последнее время. Количество двойных стандартов и дипломатии типа "мы всегда правы" и "научим вас настоящей демократии" уже вышло за рамки. Уходящая неделя показала, что стрелы критики то и дело летят в официальный Минск за политику многовекторности. С Запада - за тесную дружбу с Москвой. Из России якобы за развороты на Запад. Всем не угодишь! Поэтому во внешней политике Беларусь руководствуется прежде всего национальными интересами. А придерживаться такой линии не прихоть, заставляет сама жизнь.

В разрезе сотрудничества с Россией немалое значение придают кооперации, которая в том числе позволит не дергаться по поводу всяких санкций. В попытках региональной изоляции нашим спасением будет выход на новый этап производственного взаимодействия. Во всех сферах. К слову, в Беларуси немало производств, где сохранили компетенции - именно такие будем развивать.

 
Теги: Минск
 
 
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Не всегда по правилам идет игра и в большой политике. Особенно в последнее время. Количество двойных стандартов и дипломатии типа "мы всегда правы" и "научим вас...
 
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