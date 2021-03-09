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Мезенцев: Запад переосмысливает формат давления на Беларусь
09.03.2021 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Задача отрыва Беларуси от России не отложена в долгий ящик, сказал посол России Дмитрий Мезенцев в эфире РБК.
"Сегодня Запад переосмысливает формат давления на Беларусь", - отметил глава российской дипмиссии. После чего добавил, что в конце прошлого года наблюдалось беспрецедентное давление на власти республики.
По его мнению, в дальнейшем Запад будет оказывать давление в более мягкой форме, "проводя более тонкую, умную работу".
"Задача отрыва Беларуси от России никуда не отложена в долгий ящик", - особо подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Последует
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