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Мезенцев: Запад переосмысливает формат давления на Беларусь

09.03.2021 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Задача отрыва Беларуси от России не отложена в долгий ящик, сказал посол России Дмитрий Мезенцев в эфире РБК.

"Сегодня Запад переосмысливает формат давления на Беларусь", - отметил глава российской дипмиссии. После чего добавил, что в конце прошлого года наблюдалось беспрецедентное давление на власти республики.

По его мнению, в дальнейшем Запад будет оказывать давление в более мягкой форме, "проводя более тонкую, умную работу".

"Задача отрыва Беларуси от России никуда не отложена в долгий ящик", - особо подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Власти республики столкнулись с санкциями со стороны западных государств после проведения президентских выборов и вспышки акций протеста недовольных...
 
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