Мезенцев: масштаб интеграции с Россией будет определяться Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Россия никогда не говорила с Беларусью на языке силы, сказал посол РФ Дмитрий Мезенцев в телевизионном эфире РБК .

"Российская Федерация по отношению к Беларуси никогда не позволяла себе тех шагов, которые можно было бы трактовать как какое-то давление, угрозы, повод для обид", - подчеркнул глава дипмиссии.

После чего добавил, что "это по определению невозможно", отвечая на вопрос разговаривала ли российская сторона с белорусскими партнерами на "языке силы".

По его словам, сегодня идет переосмысление интеграционных задач, понятно, что "масштаб интеграции, ее глубина, границы и рамки будут определяться белорусской стороной".

"Также понятно, что потенциал союзного договора, подписанного в декабре 1999 года, велик и по-своему огромен", - констатировал Дмитрий Мезенцев.

Интеграция по направлениям

"Мы уже наработали за последние два года совершенно новую практику в системе отношений республиканских и федеральных ведомств, правительств по 30 направлениям интеграционной работы", - напомнил российский дипломат.

При этом он назвал проделанную работу содержательной, но признал, что она не обошлась без споров и дискуссий, что было обосновано в большинстве случаев.

"Эта работа подчинена одному - чтобы объединить экономические потенциалы стран в пользу повышения совместной конкурентоспособности", - заверил Дмитрий Мезенцев.

Интеграционные процессы между двумя странами направлены на то, чтобы выйти на реальные совместные производства, которые будут производить конкурентоспособную продукции, востребованную на рынках третьих стран.

"Это, конечно, магистральное движение вперед", - рассказал посол России.

При этом он обратил внимание, что "не нужно требовать выхода на пакетное подписание: все или ничего. Этапно проработали, посмотрели - готовы ли к адаптации, готовы ли к подписанию, договариваемся".

По мнению главы дипмиссии, согласование дорожных карт по интеграции России и Беларуси должно проходить без давления.

Читайте также:

Мезенцев: Запад переосмысливает формат давления на Беларусь