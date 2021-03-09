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Посол России: необходимости создания единой армии с Беларусью нет

09.03.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Совместные военные учения Беларуси и России подтверждают успешное сотрудничество на уровне оборонных ведомств, сказал посол РФ Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

"По поводу выхода на единую армию - это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ ", - ответил глава дипмиссии на вопрос о создании единой армии Беларуси и России.

При этом он обратил внимание, что министерства обороны двух стран сотрудничают на высоком уровне, что подтверждает "открытость, готовность делиться специальной информацией".

"Проведение ежегодных военных учений - это сегодня факт очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств", - констатировал он.

Ранее стало известно, что в ходе недавних переговоров между министрами обороны России и Беларуси обсуждалось проведение совместного учения "Запад-2021". Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, причем один из них договорились разместить на территории Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Безопасность границ двух стран на настоящий момент обеспечивается, по мнению дипломата, благодаря сотрудничеству в рамках ОДКБ.
 
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