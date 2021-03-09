|
Президент принял с докладом главу КГБ
09.03.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент в эти минуты принимает с докладом председателя Комитета госбезопасности Ивана Тертеля. В центре внимания - тематика текущей работы КГБ, ситуация в сфере национальной безопасности, защита конституционного строя. Все подробности - далее в выпусках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент в эти минуты принимает с докладом председателя Комитета госбезопасности Ивана Тертеля. В центре внимания - тематика текущей работы КГБ, ситуация в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)