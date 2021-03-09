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Президент принял с докладом главу КГБ

09.03.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент в эти минуты принимает  с докладом председателя  Комитета госбезопасности Ивана Тертеля. В центре внимания - тематика текущей работы КГБ, ситуация в сфере национальной безопасности, защита конституционного строя.  Все подробности - далее в выпусках. 
 
 
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Президент в эти минуты принимает  с докладом председателя  Комитета госбезопасности Ивана Тертеля. В центре внимания - тематика текущей работы КГБ, ситуация в...
 
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