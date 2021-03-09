Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский призвал ОБСЕ обратить внимание на положение журналистов российских СМИ в Латвии. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и гендерного равенства.

Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, как сообщалось ранее, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

"Сегодня я хочу обратить внимание ОБСЕ и всех участников конференции к судьбе моих коллег в Прибалтике. Речь идет о семи русскоязычных журналистах, которым в декабре прошлого года предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Среди них - две женщины: Алла Березовская и Татьяна Кириллова", - сказал Вышинский.

Он напомнил, что у журналистом прошли обыски, были изъяты компьютеры и телефоны, с них взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены "по абсолютно надуманному поводу": якобы сотрудничая с изданиями медиахолдинга "Россия сегодня", они нарушили санкции Евросоюза, введенные персонально против его директора. Причем корреспондентам грозят серьезные наказания: от денежных штрафов до тюремного заключения.

"Мы воспринимаем такие действия против наших коллег как ограничение свободы слова в Латвии и наступление на права наших коллег, русскоязычных журналистов... Эстония, Латвия, Украина - страны, в которых давление на журналистов приводит к аресту, обыскам, угрозам тюремного заключения. Я хотел бы еще раз обратиться к ОБСЕ... не исключать судьбу наших коллег в Латвии из зоны вашего внимания и приложить все усилия, чтобы давление на журналистов и свободу слова в Латвии прекратилось", - отметил Вышинский.

Он также поблагодарил ОБСЕ и экс-представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира за то, что в том числе благодаря их вниманию он был освобожден из-под ареста на Украине, где находился в тюрьме за свою профессиональную деятельность.

"Три года назад я был арестован под надуманным предлогом за свою профессиональную деятельность на Украине. И больше года содержался в тюрьме. Сегодня я хочу начать свое слово с благодарности ОБСЕ и экс-представителю ОБСЕ по свободе СМИ, господину Арлему Дезиру. В том числе благодаря их вниманию к моей судьбе я оказался на свободе в 2019 году", - рассказал Вышинский.