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Бывший глава Каталонии Пучдемон готов предстать судом
09.03.2021 16:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности предстать перед бельгийским судом после лишения его депутатского иммунитета.
Во вторник Европарламент лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности. Вместе с ним иммунитета лишились еще два евродепутата Тони Комина и Клары Понсати, против которых в Испании заведено уголовное дело в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. При этом депутатский мандат Пучдемон, Комин и Понсати не теряют. Но лишение неприкосновенности может послужить поводом для рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.
"Разумеется, я и мои коллеги как всегда будем в распоряжении бельгийского судьи, но мы также оспорим решение Европейского парламента в Европейском суде общей юрисдикции", - заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировали испанские СМИ.
Бывший глава Каталонии назвал сегодняшний день грустным в первую очередь для Европарламента и европейской демократии, которые потеряли больше.
"Это очевидный случай политического преследования", - заявил он.
Пучдемон также подверг критике реакцию властей Испании на решение Европарламента. В Мадриде выразили удовлетворение итогами голосования евродепутатов.
Экс-глава каталонского правительства, а также несколько бывших членов его кабмина уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона.
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Теперь Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате.
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