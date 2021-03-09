ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший глава Каталонии Пучдемон готов предстать судом

09.03.2021 16:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности предстать перед бельгийским судом после лишения его депутатского иммунитета.

Во вторник Европарламент лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности. Вместе с ним иммунитета лишились еще два евродепутата Тони Комина и Клары Понсати, против которых в Испании заведено уголовное дело в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. При этом депутатский мандат Пучдемон, Комин и Понсати не теряют. Но лишение неприкосновенности может послужить поводом для рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.

"Разумеется, я и мои коллеги как всегда будем в распоряжении бельгийского судьи, но мы также оспорим решение Европейского парламента в Европейском суде общей юрисдикции", - заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировали испанские СМИ.

Бывший глава Каталонии назвал сегодняшний день грустным в первую очередь для Европарламента и европейской демократии, которые потеряли больше.

"Это очевидный случай политического преследования", - заявил он.

Пучдемон также подверг критике реакцию властей Испании на решение Европарламента. В Мадриде выразили удовлетворение итогами голосования евродепутатов.

Экс-глава каталонского правительства, а также несколько бывших членов его кабмина уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь Карлес Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате.
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко принял с докладами председателя КГБ и управляющего делами Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by