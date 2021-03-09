Бывший глава Каталонии Пучдемон готов предстать судом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности предстать перед бельгийским судом после лишения его депутатского иммунитета.

Во вторник Европарламент лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности. Вместе с ним иммунитета лишились еще два евродепутата Тони Комина и Клары Понсати, против которых в Испании заведено уголовное дело в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. При этом депутатский мандат Пучдемон, Комин и Понсати не теряют. Но лишение неприкосновенности может послужить поводом для рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.

"Разумеется, я и мои коллеги как всегда будем в распоряжении бельгийского судьи, но мы также оспорим решение Европейского парламента в Европейском суде общей юрисдикции", - заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировали испанские СМИ.

Бывший глава Каталонии назвал сегодняшний день грустным в первую очередь для Европарламента и европейской демократии, которые потеряли больше.

"Это очевидный случай политического преследования", - заявил он.

Пучдемон также подверг критике реакцию властей Испании на решение Европарламента. В Мадриде выразили удовлетворение итогами голосования евродепутатов.

Экс-глава каталонского правительства, а также несколько бывших членов его кабмина уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона.