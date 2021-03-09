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Президент принял с докладом управделами Виктора Шеймана

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко принял с докладами председателя КГБ и управляющего делами Президента Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя. Президент принял с докладом председателя КГБ Ивана Тертеля. В целом обстановка в стране...

Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя. Президент принял с докладом председателя КГБ Ивана Тертеля. В целом обстановка в стране стабильная. Однако в ходе доклада обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. Общаясь с журналистами, Иван Тертель выделил ряд моментов, на которые обращено пристальное внимание.И сегодня же глава государства принял с докладом управделами Виктора Шеймана. Президент поставил задачу по развитию новых направлений работы. Год был результативным. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 2,7 миллиарда рублей. Обеспечен рост добавленной стоимости в 2,5 раза. Эффективно сработал сельскохозяйственный сектор (темп роста объемов валовой продукции к 2019 году составил 115,6 %).Рост отмечается по всем направлениям, включая урожай зерновых, производство молока, скота и птицы. Что касается стройотрасли - увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов завершено строительство музея под открытым небом в Национальном парке "Припятский". Особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.Оборот внешней торговли товарами и услугами по линии Управделами в 2020 году сложился в размере 240 800 000 долларов.