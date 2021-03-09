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А. Лукашенко принял с докладами председателя КГБ и управляющего делами Президента
09.03.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСитуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя. Президент принял с докладом председателя КГБ Ивана Тертеля. В целом обстановка в стране стабильная. Однако в ходе доклада обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. Общаясь с журналистами, Иван Тертель выделил ряд моментов, на которые обращено пристальное внимание.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси: "Обстановка в стране стабильная. Вместе с тем обращаем внимание на несколько моментов. Первое, на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе, это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств. В целом комитет работает. Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы".
Президент принял с докладом управделами Виктора ШейманаИ сегодня же глава государства принял с докладом управделами Виктора Шеймана. Президент поставил задачу по развитию новых направлений работы. Год был результативным. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 2,7 миллиарда рублей. Обеспечен рост добавленной стоимости в 2,5 раза. Эффективно сработал сельскохозяйственный сектор (темп роста объемов валовой продукции к 2019 году составил 115,6 %).
Рост отмечается по всем направлениям, включая урожай зерновых, производство молока, скота и птицы. Что касается стройотрасли - увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов завершено строительство музея под открытым небом в Национальном парке "Припятский". Особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.
Оборот внешней торговли товарами и услугами по линии Управделами в 2020 году сложился в размере 240 800 000 долларов.
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Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя. Президент принял с докладом председателя КГБ Ивана Тертеля. В целом обстановка в стране...
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