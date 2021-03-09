Тертель: в КГБ знают, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране

В комитете госбезопасности отмечают рост террористических угроз Беларуси со стороны стран-соседей.

Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель журналистам после доклада Александру Лукашенко 9 марта.

По его словам, на нашу страну оказывается беспрецедентное внешнее давление.

«К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств», - цитирует Тертеля госагентство БелТА .

Он также заявил, что на Беларусь идет «давление со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами». По словам главы КГБ, сам он уже доложил Лукашенко о неких конкретных лицах, которые имеют планы дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

«Мы говорим о периоде 25-27 марта», - уточнил он. (Напомним, на 25 марта назначен День воли.)

По словам Тертеля, комитет работает хорошо. Но Лукашенко дал поручение минимизировать угрозы. Поэтому сотрудники нацелены на эффективное решение задач.

«Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы», - заверил Тертель. И добавил, что «обстановка в стране стабильная».

«Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры (официально, неофициально), дипломатический корпус, что острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная», - сказал он.

И добавил, что так называемые подрывные заграничные центры и стоящие за ними спецслужбы предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране в весенний период.

Тертель заявил, что об этом было уже заранее известно, и КГБ готов к этому и примет все меры, чтобы «лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством».

Напомним, Лукашенко 5 марта заявил на встрече с работниками «Мотовело» о том, что обнаружена новая преступная группа, у которой изъяты арсеналы с тротилом и пластидом.

«Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы», - сказал Тертель, подтвердив тем самым данное заявление.