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Тертель: в КГБ знают, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране
09.03.2021 17:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В комитете госбезопасности отмечают рост террористических угроз Беларуси со стороны стран-соседей.
Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель журналистам после доклада Александру Лукашенко 9 марта.
По его словам, на нашу страну оказывается беспрецедентное внешнее давление.
«К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств», - цитирует Тертеля госагентство
Он также заявил, что на Беларусь идет «давление со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами». По словам главы КГБ, сам он уже доложил Лукашенко о неких конкретных лицах, которые имеют планы дестабилизировать ситуацию в Беларуси.
«Мы говорим о периоде 25-27 марта», - уточнил он. (Напомним, на 25 марта назначен День воли.)
По словам Тертеля, комитет работает хорошо. Но Лукашенко дал поручение минимизировать угрозы. Поэтому сотрудники нацелены на эффективное решение задач.
«Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы», - заверил Тертель. И добавил, что «обстановка в стране стабильная».
«Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры (официально, неофициально), дипломатический корпус, что острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная», - сказал он.
И добавил, что так называемые подрывные заграничные центры и стоящие за ними спецслужбы предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране в весенний период.
Тертель заявил, что об этом было уже заранее известно, и КГБ готов к этому и примет все меры, чтобы «лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством».
Напомним, Лукашенко 5 марта
«Изъяли большое количество оружия, боеприпасов, средств дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Это достаточно высокого уровня профессионалы», - сказал Тертель, подтвердив тем самым данное заявление.
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В комитете госбезопасности отмечают рост террористических угроз Беларуси со стороны стран-соседей. Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель журналистам после...
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