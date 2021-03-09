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Консулу Польши в Бресте предложили покинуть Беларусь

09.03.2021 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Временный Поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский был вызван в Министерство иностранных дел во вторник 9 марта – ему вручили ноту, согласно которой польскому консулу Ежи Тимофеюку предлагается покинуть республику, сообщили в пресс-службе МИД.

© Photo : МИД Беларуси
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"Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", – сказали в МИД.

Там также отметили, что позиция Беларуси в отношении "проклятых солдат", в частности "банды Бурого", остается неизменной – республика не приемлет героизации военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа.

"Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями", – заявили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что в Беларуси есть ответственность за разжигание вражды или реабилитацию нацизма, а участие консула Тимофеюка в указанном мероприятии – это грубое нарушение норм международного права, в частности Венской конвенции о консульских сношениях.

"В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь", – заключили в министерстве.

Последует

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В белорусском внешнеполитическом ведомстве полагают, что консул нарушил Венскую конвенцию о консульских сношениях.
 
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