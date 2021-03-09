Мезенцев: российское посольство отказалось встречаться с КС

Российское посольство в Минске отказалось встречаться с Координационным советом.

Об этом посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал в интервью телеканалу РБК.

На встрече планировалось обсуждать направления взаимодействия Координационного совета с Российской Федерацией, на которую представительство ответило отказом. Сам же орган белорусской оппозиции Мезенцев сравнил с обществом книголюбов и призвал его заниматься "клубной работой, а не свержением власти".

«Я не очень понимаю: Координационный совет - он один? Или их, может быть, пять? Или двадцать? Это люди, которых никто никогда не выбирал. Это люди, не облеченные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Это такое одно из общественных объединений», - считает посол.

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», - заявил Мезенцев.

По его словам, на большое количество претензий к действиям представителей власти услышал «адекватные, открытые, справедливые, честные ответы белорусских силовиков».

О протестах в Беларуси

Мезенцев считает, что протесты граждан власти удалось погасить, а ситуацию – стабилизировать. Он отметил некоторые шаги представителей власти к налаживанию диалога, в частности – работу главы Совета Республики Натальи Кочановой.

По мнению дипломата, «внешне кризис преодолен, но это совершенно не значит, что не будет попыток по раскачиванию ситуации здесь». Кочанова, по его словам, «уделяет много внимания разговору с молодыми людьми, с вузовской молодежью». Разговор руководителя такого ранга на равных очень важен.

Отвечая на вопрос о том, насколько искренними были высказывания белорусской оппозиции о том, что она не имеет ничего против России и развития с ней отношений, Мезенцев сравнил ее риторику с техническим понятием.

По мнению Мезенцева, белорусская оппозиция, заявляя, что не имеет ничего против России и развития отношений с ней, пытается «зашунтировать цепь», когда на одной стороне белорусское руководство, а на другой – РФ.

Посол считает, что оппозиция хотела «подтвердить неизменность традиции отношений с Россией, тем самым выведя белорусское руководство из поля активного диалога с Россией». По его мнению, оппозиция хотела сказать, что для России угрозы нет, и «позвольте нам здесь вести себя так, как мы считаем нужным, по западным лекалам».

О санкциях

По мнению Мезенцева, Запад переосмысливает формат давления на Беларусь, теперь это будет тонкая и умная работа. Прежние же действия посол считает «жестким и неправовым давлением» и говорит, что задача некоторых сил по отрыву Беларуси от России никуда не делась.

«Я допускаю, что вот те месяцы линейного наращивания угроз и претензий будут сочетаться в ближайшее время с призывами найти формат диалога, учесть мнение граждан, мнение власти», - сказал Мезенцев.