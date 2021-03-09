Глава КГБ рассказал о трех сценариях развития событий весной в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель рассказал о трех сценариях "горячей весны": по его словам, ведомство знает обо всех возможных вариантах дестабилизации обстановки в стране и сработало на опережение.

"Мы владеем информацией в полной мере по планам, намерениям, по лицам, организациям, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Ближайшие даты – 25-27 марта, это связано с так называемым Днем воли. За границей сложилось несколько политэмигрантских центров, "подрывных центров", в которых находятся так называемые беглецы, – сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

По информации КГБ, у данных граждан есть конкретные сценарии развития событий на 25-27 марта, а финансируются они спецслужбами иностранных государств через различные фонды.

"Эти потоки в настоящее время заграницей – в Польше, Литве, Германии, других странах… Подпитываются финансово и стремятся таким образом осваивать выделение средств и показать свою значимость," – сказал Тертель.

Сценарий первый – официальный

По словам председателя КГБ, сценарии "горячей весны" разрабатываются за рубежом, а причастны к таким планам – люди, которые ранее покинули Беларусь.

"Он (сценарий – Sputnik) предусматривает, что крайними будут известные в оппозиции лица – Костусев (Григорий Костусев – глава Партии БНФ), Губаревич (руководитель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, некоторые другие, а также координаторы домовых чатов. Предусматривается, что организаторы получат дивиденды, они впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированные мероприятия на улицы с элементами провокаций", – сказал Тертель.

В ходе таких акций, по его словам, возможно, будут пострадавшие и "какие-то чрезвычайные ситуации".

Как рассказал председатель КГБ, по первому сценарию, должна быть подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 марта. По сведениям спецслужб, люди должны будут собраться на площади Якуба Коласа в Минске, затем выдвинуться в сторону Большого театра, а после – "неконтролируемый выход по призыву известных Telegram-каналов", провокации на столкновения с правоохранителями и "возможно, более жесткие сценарии с участием третьих лиц".

Второй сценарий – с "эмоциональным подогревом"

По данным КГБ, одним из возможных планов действий может быть и такой, когда будет подана заявка на санкционированную акцию, которая потом после "эмоционального подогрева" переместится в центральную часть города, будут провокации.

"Второй сценарий – подача по заявительскому принципу заявки на проведение мероприятий официальных в районе площади Бангалор, с последующим выводом людей на санкционированную акцию с эмоциональным подогревом в центральные районы города с провоцированием действий правоохранительных органов", – поделился Тертель.

Сценарий третий – на случай запрета

Если же получить официальное разрешение на проведение массового мероприятие не удастся, то, по словам Тертеля, в ход пойдет третий сценарий – информационная манипуляция и дворовые активности.

"Третий сценарий в случае отсутствия разрешения на заявку – отслеживание ситуации, информационные манипуляции, ориентирование на домовые чаты, на координаторов с последующим призывом их на акции, столкновение с правоохранителями в центральной части города", – рассказал глава комитета.

КГБ ожидает, что такие провокации будут осуществляться через третьих лиц, а это даст возможность оправдать те средства, которые в ситуацию вложены, и спровоцирует дальнейшее обострение ситуации в стране.

Последует жесткое наказание

По словам Тертеля, организаторы уже чувствуют, что МВД и КГБ предпринимают все необходимые меры, и предупредил, что спецслужбы будут действовать жестко, если кто-то вздумает реализовать подобные сценарии развития событий.

"Мы будем действовать жестко. В соответствии с законодательством. Закон строг, но это закон. И, безусловно, обеспечим основной принцип в правосудии: неизбежность наказания виновных за содеянное", – сказал он.

Тертель напомнил, что людям не стоит вестись на подобные провокации: организаторы отрабатывают вложенные средства, их конечная цель – заработать, а граждан они просто подставят.

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