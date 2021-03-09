Оппозиция в Армении предъявила ультиматум Пашиняну

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Оппозиционные демонстранты, которые перекрыли подходы к зданию армянского парламента, готовы покинуть территорию возле него, если приедет премьер страны Никол Пашинян и заявит о своей отставке и досрочных выборах, заявил один из организаторов протестной акции Ишхан Сагателян.

Во вторник протестующие перекрыли входы в парламентское здание со стороны проспекта Баграмяна и улицы Демирчян, установив там палатки.

"Заявляю, пусть завтра (Пашинян – Sputnik) до 12:00 придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", – заявил Сагателян.

Он также добавил, что демонстранты останутся в палатках у здания парламента до того момента, пока не будут выполнены их требования.

Ранее Пашинян сообщил, что готов назначить в текущем году внеочередные выборы в парламент, если оппозиция на это согласится. Он также выразил желание встретиться с руководителями оппозиционных партий страны для обсуждения данного вопроса.

Новый политический кризис начался в Ереване после того, как замначальника генштаба страны был отправлен в отставку. На минувшей неделе военные Армении потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер заявил, что это расценивает как попытку переворота.

Читайте также:

Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване - видео

Президент Армении снова отказался увольнять начальника Генштаба

начальника Генштаба "Премьер мечется": эксперт оценил, как будут развиваться события в Армении