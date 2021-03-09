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Оппозиция в Армении предъявила ультиматум Пашиняну
10.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Оппозиционные демонстранты, которые перекрыли подходы к зданию армянского парламента, готовы покинуть территорию возле него, если приедет премьер страны Никол Пашинян и заявит о своей отставке и досрочных выборах, заявил один из организаторов протестной акции Ишхан Сагателян.
Во вторник протестующие перекрыли входы в парламентское здание со стороны проспекта Баграмяна и улицы Демирчян, установив там палатки.
"Заявляю, пусть завтра (Пашинян – Sputnik) до 12:00 придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", – заявил Сагателян.
Он также добавил, что демонстранты останутся в палатках у здания парламента до того момента, пока не будут выполнены их требования.
Ранее Пашинян сообщил, что готов назначить в текущем году внеочередные выборы в парламент, если оппозиция на это согласится. Он также выразил желание встретиться с руководителями оппозиционных партий страны для обсуждения данного вопроса.
Новый политический кризис начался в Ереване после того, как замначальника генштаба страны был отправлен в отставку. На минувшей неделе военные Армении потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер заявил, что это расценивает как попытку переворота.
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Митингующие оппозиционеры готовы снять блокаду парламента, если премьер страны объявит о своей отставке.
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