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Допрос Медведчука в СБУ назвали "политически мотивированной расправой"

10.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар – Sputnik. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала допрос депутата Верховной рады, главу политсовета партии Виктора Медведчука продолжением "политически мотивированной расправы" над политиком.

Украинские СМИ во вторник сообщили о допросе Медведчука в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь" в связи с многочисленными обращениями украинских и зарубежных СМИ подтверждает, что сегодня Виктор Медведчук был вызван на допрос в Службу безопасности Украины и, как законопослушный гражданин, выполнил требование закона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Вопросы, которые обсуждались на встрече, как подчеркнули в партии, являются тайной следствия.

Вместе с тем, сам допрос в СБУ партия назвала пиар-кампанией действующий власти.

© Sputnik / Виктор Толочко
Медведчук назвал санкции СНБО против него незаконными

"Подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно ‒ как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком, (…) как ответ на последовательную критику власти в вопросах повышения коммунальных тарифов, невыполнения обещаний по мирному возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, как реакцию на провал власти в борьбе с пандемией COVID-19 и реализацию в Украине политики внешнего управления", - заключили в партии.

Тем временем в СБУ также подтвердили факт допроса, добавив, что он связан с записью якобы разговора политика и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

В феврале СНБО Украины ввело санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Тогда же политик назвал свое включение в "черный список" незаконным.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецслужба провели допрос оппозиционного политика, против которого в феврале были введены санкции.
 
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