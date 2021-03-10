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Президент принял с докладом управделами Виктора Шеймана

10.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Накануне Глава государства принял с докладом управделами Виктора Шеймана. Президент поставил задачу по развитию новых направлений работы. Год был результативным. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 2,7 миллиарда рублей. Обеспечен рост добавленной стоимости в 2 с половиной раза. Эффективно сработал сельскохозяйственный сектор  - темп роста объемов валовой продукции к 2019 году составил 115,6 процентов.

Президент принял с докладом управделами Виктора Шеймана


Рост отмечается по всем направлениям, включая урожай зерновых, производство молока, скота и птицы. Что касается стройотрасли -  увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов: завершено строительство музея под открытым небом в Национальном парке "Припятский". Особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.

 
 
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Накануне Глава государства принял с докладом управделами Виктора Шеймана. Президент поставил задачу по развитию новых направлений работы. Год был результативным....
 
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