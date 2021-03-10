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Президент принял с докладом управделами Виктора Шеймана
10.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Рост отмечается по всем направлениям, включая урожай зерновых, производство молока, скота и птицы. Что касается стройотрасли - увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов: завершено строительство музея под открытым небом в Национальном парке "Припятский". Особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.
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Накануне Глава государства принял с докладом управделами Виктора Шеймана. Президент поставил задачу по развитию новых направлений работы. Год был результативным....
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