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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент принял с докладом управделами Виктора Шеймана Накануне Глава государства принял с докладом управделами Виктора Шеймана. Президент поставил задачу по развитию новых направлений работы. Год был результативным....

Президент поставил задачу по развитию новых направлений работы. Год был результативным. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 2,7 миллиарда рублей. Обеспечен рост добавленной стоимости в 2 с половиной раза. Эффективно сработал сельскохозяйственный сектор - темп роста объемов валовой продукции к 2019 году составил 115,6 процентов.Рост отмечается по всем направлениям, включая урожай зерновых, производство молока, скота и птицы. Что касается стройотрасли - увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов: завершено строительство музея под открытым небом в Национальном парке "Припятский". Особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.