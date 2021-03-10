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КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране

10.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя. Президент накануне принял с докладом председателя КГБ  Ивана Тертеля.

Президент принял с докладом председателя КГБ

В разговоре были обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. Во-первых - это беспрецедентное давление на наше государство извне. Также ведомство держит в фокусе внимания попытки и планы дестабилизации обстановки  в ближайшее время. Отметил глава КГБ и рост террористических угроз.

КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране


Подробнее обо всем этом Иван Тертель чуть позже рассказал  в рамках проекта "Разговор у Президента".По словам главы КГБ, задержана группа лиц, которая подозревается в деструктивной деятельности. Раскрыто несколько тайников, в которых было спрятано десятки килограммов тротила и пластида. Плюс  огромный арсенал оружия  для ведения диверсионно-разведывательной деятельности, также дистанционные средства подрыва различных объектов. При этом Иван Тертель назвал задержанных серьезной профессиональной и вооруженной группой. 

Комитет госбезопасности поделился с нашим телеканалом  эксклюзивными кадрами, на них виден арсенал изъятого в тайниках оружия и боеприпасов. Как сказал Иван Тертель, задержанная группа представляла реальную угрозу для общественной безопасности. Пока что ее численность и состав не разглашаются в интересах следствия.

 
 
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Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя. Президент накануне принял с докладом председателя КГБ  Ивана Тертеля. Президент принял с...
 
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