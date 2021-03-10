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КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране
10.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСитуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя.
Президент принял с докладом председателя КГБ
В разговоре были обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. Во-первых - это беспрецедентное давление на наше государство извне. Также ведомство держит в фокусе внимания попытки и планы дестабилизации обстановки в ближайшее время. Отметил глава КГБ и рост террористических угроз.
Комитет госбезопасности поделился с нашим телеканалом эксклюзивными кадрами, на них виден арсенал изъятого в тайниках оружия и боеприпасов. Как сказал Иван Тертель, задержанная группа представляла реальную угрозу для общественной безопасности. Пока что ее численность и состав не разглашаются в интересах следствия.
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Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя. Президент накануне принял с докладом председателя КГБ Ивана Тертеля. Президент принял с...
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