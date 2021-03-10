Источник материала: БT

Президент принял с докладом председателя КГБ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя. Президент накануне принял с докладом председателя КГБ Ивана Тертеля. Президент принял с...

Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя.В разговоре были обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. Во-первых - это беспрецедентное давление на наше государство извне. Также ведомство держит в фокусе внимания попытки и планы дестабилизации обстановки в ближайшее время. Отметил глава КГБ и рост террористических угроз.По словам главы КГБ, задержана группа лиц, которая подозревается в деструктивной деятельности. Раскрыто несколько тайников, в которых было спрятано десятки килограммов тротила и пластида. Плюс огромный арсенал оружия для ведения диверсионно-разведывательной деятельности, также дистанционные средства подрыва различных объектов. При этом Иван Тертель назвал задержанных серьезной профессиональной и вооруженной группой.Комитет госбезопасности поделился с нашим телеканалом эксклюзивными кадрами, на них виден арсенал изъятого в тайниках оружия и боеприпасов. Как сказал Иван Тертель, задержанная группа представляла реальную угрозу для общественной безопасности. Пока что ее численность и состав не разглашаются в интересах следствия.