Тертель назвал три сценария на День воли

У комитета госбезопасности есть конкретные данные о готовящихся попытках дестабилизации ситуации в стране в весенний период.

Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель 9 марта на телеканале «Беларусь 1».

Тертель сказал, что такие попытки связаны с «так называемым Днем воли» и будут предприняты 25-27 марта. По его словам, в настоящее время за границей сложилось несколько «политэмигрантских» подрывных центров, где находятся «так называемые беглецы».

Их финансируют иностранные спецслужбы через различные фонды. «И на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период», - убежден Тертель.

По мнению КГБ, сценарии разрабатываются за рубежом, лицами, которые в свое время покинули Беларусь.

Предусматривается, что по первому сценарию «крайними будут известные в оппозиции лица: Костусев, Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов».

Комитет полагает, что организаторы «получат основные финансовые дивиденды», а лица, которые попытаются организовать мероприятия, впоследствии будут отвечать за вывод людей на улицы с элементами провокаций, «с возможными пострадавшими из числа местного [населения], граждан простых, и каких-то чрезвычайных ситуаций».

«Предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем - неконтролируемый выход людей по призыву известных телеграм-каналов, провокация - столкновение с правоохранителями, возможно, более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий здоровью, людям и гражданам, которые будут находиться в том числе в районе этих мероприятий», - заявил Тертель.

Второй сценарий «предусматривает подачу по заявительскому принципу заявки на проведение мероприятий официальных в районе Бангалора с последующим выводом людей на несанкционированную акцию с эмоциональным подогревом в центральные районы города, с провоцированием действий правоохранительных органов».

Третий сценарий, описанный главой КГБ, заключается в следующем.

«Предусматривается отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов с последующим призывом их на акции со столкновениями с правоохранителями в центре города. Ожидается, что провокации будут, возможно, со стороны третьих лиц, это повлечет негативные последствия, и на этом фоне удастся оправдать те средства, которые в эту ситуацию вложены, и спровоцировать дальнейшее обострение ситуации в стране».

Тертель заявил, что в КГБ знают, «какие именно планы, каналы поступления средств, исполнителей на территории Беларуси, в том числе по домовым, микрорайонным чатам - пофамильно, кем они руководят, какие действия планируют».

Он сказал, что силовики будут действовать жестко, но "в соответствии с законодательством".