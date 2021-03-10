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Администраторов "дворовых чатов" в Telegram привлекут к ответственности – СК

10.03.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. По белорусским законам за создание экстремистского формирования или его руководство грозит до семи лет тюрьмы.

"В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые "дворовые чаты". Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия", - говорится в сообщении СК. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
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В ведомстве также обращают внимание белорусов, что администраторы таких чатов будут нести ответственность по части 1 статьи 361 УК, в которой как раз говорится о наказании за создание экстремистского формирования.

Следователи призывают граждан не поддаваться на провокации, размещенные в Telegram-каналах и задуматься о последствиях.

"Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", – предупредили в СК.

Ранее СК предупредил, что блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск. Его намерены привлечь к уголовной ответственности за действия, направленные "на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране".

В феврале группа Telegram-каналов "Нехта" была включена в обновленный список экстремистских материалов в Беларуси. Публикование, размещение или перепост информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.

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Теги: Минск
 
 
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Руководителей оппозиционных чатов в Telegram привлекут по уголовной статье об экстремистских группах, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
 
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