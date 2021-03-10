Комитет ГД поддержал кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар- Sputnik. Кандидатура Евгения Лукьянова рекомендована комитетом Госдумы России по делам СНГ на пост посла РФ в Беларуси, сообщает РИА Новости .

На данный момент послом России в Беларуси является Дмитрий Мезенцев, а Лукьянов возглавляет российскую дипломатическую миссию в Латвии.

"Комитет поддержал кандидатуру Лукьянова", - цитирует РИА Новости источник в комитете.

Сейчас идут необходимые в данном случае консультации, по их итогам решение должен принять президент России Владимир Путин.

Ранее СМИ сообщали, что нынешний посол Дмитрий Мезенцев может уйти на место Григория Рапоты, у которого заканчивается срок полномочий на посту госсекретаря Союзного государства.

Евгений Лукьянов, кандидатура которого называется в качестве нового посла, окончил Ленинградский государственный университет в 1974 году с дипломом по специальности "английский язык и литература". Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа, в Совете безопасности РФ. На протяжении четырех лет возглавляет посольство России в Латвии.

Как часто менялись российские послы в Беларуси

Москва в третий раз за последние три года может поменять своего посла в Минске.

После "посольского долгожителя" Александра Сурикова, который возглавлял посольство РФ в Минске рекордные 12 лет, на должность посла в августе 2018 года был назначен Михаил Бабич. Он поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего президент России освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева.

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