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Комитет ГД поддержал кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Беларуси
10.03.2021 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар- Sputnik. Кандидатура Евгения Лукьянова рекомендована комитетом Госдумы России по делам СНГ на пост посла РФ в Беларуси, сообщает
На данный момент послом России в Беларуси является Дмитрий Мезенцев, а Лукьянов возглавляет российскую дипломатическую миссию в Латвии.
"Комитет поддержал кандидатуру Лукьянова", - цитирует РИА Новости источник в комитете.
Сейчас идут необходимые в данном случае консультации, по их итогам решение должен принять президент России Владимир Путин.
Ранее СМИ сообщали, что нынешний посол Дмитрий Мезенцев может
Евгений Лукьянов, кандидатура которого называется в качестве нового посла, окончил Ленинградский государственный университет в 1974 году с дипломом по специальности "английский язык и литература". Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа, в Совете безопасности РФ. На протяжении четырех лет возглавляет посольство России в Латвии.
Как часто менялись российские послы в Беларуси
© Sputnik Станислав Андросик
После "посольского долгожителя" Александра Сурикова, который возглавлял посольство РФ в Минске рекордные 12 лет, на должность посла в августе 2018 года был назначен Михаил Бабич. Он поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего президент России освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева.
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Москва в третий раз за последние три года меняет своего посла в Минске. Сейчас этот пост занимает Дмитрий Мезенцев.
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