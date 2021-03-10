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Латушко - о фильме, коррупции, Лукашенко и протестах
10.03.2021 13:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Большинству белорусов важно показать масштаб коррупции в стране. Все факты будут вскрываться и, безусловно, «это повлияет на протестную активность».
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Латушко считает, что протесты в Беларуси не подавлены, «несмотря на все попытки огромнейшего репрессивного аппарата». «Людей это не останавливает. Мы рассчитываем, что изменения в Беларуси произойдут в самое ближайшее время», - заявил он.
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Большинству белорусов важно показать масштаб коррупции в стране. Все факты будут вскрываться и, безусловно, «это повлияет на протестную активность».
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