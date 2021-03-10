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Латушко - о фильме, коррупции, Лукашенко и протестах

10.03.2021 13:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Большинству белорусов важно показать масштаб коррупции в стране. Все факты будут вскрываться и, безусловно, «это повлияет на протестную активность».

Об этом заявил глава НАУ Павел Латушко в своем телеграм-канале 10 марта, комментируя появление фильма Степана Путило «Лукашенко. Золотое дно».

Латушко считает, что протесты в Беларуси не подавлены, «несмотря на все попытки огромнейшего репрессивного аппарата». «Людей это не останавливает. Мы рассчитываем, что изменения в Беларуси произойдут в самое ближайшее время», - заявил он.

Народное антикризисное управление делает все для того, чтобы оптимистичные прогнозы сторонников перемен стали реальностью, заявил руководитель НАУ.

Напомним, 8 марта основатель экстремистского канала Степан Путило опубликовал фильм о Дворцах Александре Лукашенко. Через сутки лента набрала полтора миллиона просмотров.

На следующий день глава КГБ Иван Тертель был вызван на доклад во Дворец независимости, а после доклада заявил журналистам, что Комитет госконтроля знает о подготовке к попыткам дестабилизации Беларуси.

9 марта Тертель в программе «Разговор с президентом» на телеканале «Беларусь 1» изложил версию КГБ о том, что будет происходить 25-27 марта (на День воли). По его словам, в комитете знают о конкретных лицах, которые причастны к данным мероприятиям. Упомянул он и о тех, кто получит "основные финансовые дивиденды".

Новый фильм, по задумке авторов, должен стать триггером активизации протестов весной. Эксперты высказали свое мнение по этому вопросу..

 
 
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Большинству белорусов важно показать масштаб коррупции в стране. Все факты будут вскрываться и, безусловно, «это повлияет на протестную активность».
 
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