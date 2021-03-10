Комитет Госдумы России по делам СНГ поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Беларуси

Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 марта. Комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 10 марта поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Константина Затулина.

"Нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру", — заявил Затулин. По его словам, нынешний посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев может занять пост государственного секретаря Союзного государства.

По регламенту Госдумы, профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ диппредставителей в иностранных государствах и международных организациях. Послы назначаются президентом России по представлению МИД.

Дмитрий Мезенцев возглавлял посольство России в Беларуси с конца апреля 2019 года. В должности посла он сменил Михаила Бабича.

Евгений Лукьянов в настоящее время возглавляет дипломатическое представительство РФ в Латвии.

Он родился в 1951 году. В 1974-м окончил Ленинградский государственный университет, после чего работал переводчиком, старшим инженером-переводчиком НИИ "Импульс". В 1981—1984 годах был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

В 1984—1990 годах был на дипломатической службе в МИД СССР. В 1990—1991 годах работал замдиректора музея "Государственный Эрмитаж", в 1991—1993 годах — проректором Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности в Санкт-Петербурге.

С 1993 по 2006 годы был на руководящих должностях в "Дрезднер банк" и ВТБ. В 2006—2010 годах работал начальником департамента, заместителем представителя президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе.

С 2010-го по 2016-й, до назначения послом в Латвии, работал помощником секретаря, заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника РФ II класса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет Госдумы России по делам СНГ поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Беларуси Минск, 10 марта. Комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 10 марта поддержал кандидатуру...

Захар Щербаков, БелаПАН.