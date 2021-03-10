На пост посла России в Беларуси утвержден Евгений Лукьянов

Сегодня, 10 марта, комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил Евгения Лукьянова на должность посла России в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня состоялось заседание комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на котором было принято решение назначить нынешнего главу российской дипмиссии в Латвии Евгения Лукьянова послом России в Беларуси.

«Нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру», - прокомментировал первый зампредседателя комитета Константин Затулин.

Представлял данную кандидатуру замглавы МИД РФ Андрей Руденко, который отметил, что соответствующее решение принимается президентом.

«У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом», - цитирует Руденко Интерфакс.

Напомним, 24 февраля появилась информация, что на должность российского посла в Беларуси планируют поставить 69-летнего Евгения Лукьянова, его кандидатуру уже согласовали и в скором времени Владимир Путин подпишет указ о назначении.

Лукьянов с 2016 года работал послом в Латвии, у него большой опыт работы в российском Совбезе и серьезный экономический и банковский бэкграунд.

Как писал «Коммерсантъ», Лукьянов, «как и два его предшественника Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а, скорее, политический назначенец».

Известно, что он публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации на Украине. Он уверен, что Майдан 2013–2014 годов - дело рук Запада, пытавшегося осложнить жизнь России.

Примерно такая же ситуация в Беларуси – Александр Лукашенко уверен, что массовые протесты организованы Западом.

Сейчас послом России в Беларуси является Дмитрий Мезенцев. По словам Затулина, членам комитета известно, что Мезенцев может занять пост секретаря Союзного государства России и Беларуси, однако этот вопрос решается самим Союзным государством.