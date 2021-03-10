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Иностранные спецслужбы активизировались по отношению к Беларуси
10.03.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTИностранные спецслужбы значительно активизировались в отношении Беларуси.
Изъят крупный арсенал взрывчатки и оружияКроме того, по словам главы КГБ, задержана группа лиц, которая подозревается в деструктивной деятельности. Раскрыто несколько тайников, в которых было спрятано десятки килограммов тротила и пластида. Плюс огромный арсенал оружия для ведения диверсионно-разведывательной деятельности, также дистанционные средства подрыва различных объектов. При этом Иван Тертель назвал задержанных серьезной профессиональной и вооруженной группой, которая потенциально представляла реальную угрозу для общественной безопасности. Пока что ее численность и состав не разглашаются в интересах следствия.
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Иностранные спецслужбы значительно активизировались в отношении Беларуси. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности в интервью нашему телеканалу....
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