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Иностранные спецслужбы активизировались по отношению к Беларуси

10.03.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Иностранные спецслужбы значительно активизировались в отношении Беларуси. Об этом заявил  председатель Комитета госбезопасности в интервью нашему телеканалу. По словам Ивана Тертеля под прицелом все категории граждан: не только так называемые секретоносители, но и военные, представители госаппарата, коммерческих структур. При этом со стороны спецслужб используются различные инструменты давления - от диверсии до провокации. После так называемой фильтрации  людей шантажируют и пытаются получить информацию, составляющую государственную тайну. Иван Тертель при этом подчеркнул, что измена Родине будет караться по закону.

Изъят крупный арсенал взрывчатки и оружия

Кроме того, по словам главы КГБ, задержана группа лиц, которая подозревается в деструктивной деятельности. Раскрыто несколько тайников, в которых было спрятано десятки килограммов тротила и пластида. Плюс огромный арсенал оружия для ведения диверсионно-разведывательной деятельности, также дистанционные средства подрыва различных объектов. При этом Иван Тертель назвал задержанных серьезной профессиональной и вооруженной группой, которая потенциально представляла  реальную угрозу для общественной безопасности. Пока что ее численность и состав не разглашаются в интересах следствия. Подробнее обо всем вы можете узнать в проекте  "Разговор у Президента" на нашем сайте tvr.by.

 
 
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Иностранные спецслужбы значительно активизировались в отношении Беларуси. Об этом заявил  председатель Комитета госбезопасности в интервью нашему телеканалу....
 
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